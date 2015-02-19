Кабмін виділив 1,8 млн гривень постраждалим на Майдані

Кабінет міністрів України виділив 1,8 млн грн для виплати одноразової грошової допомоги громадянам, які отримали тяжкі тілесні каліцтва під час масових акцій громадського протесту у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, зазначається у розпорядженні уряду, оприлюдненому на сайті Кабміну.

«Міністерству фінансів здійснити витрати за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету», - йдеться у розпорядженні.

Перелік витрат має затвердити Міністерство соціальної політики і узгодити їх з Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

«Звіт про використання коштів необхідно подати до Мінфіну і Держказначейства не пізніше за 1 травня 2015 року», - наголошується у документі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Кабмін ухвалив рішення виділити 121 тис. грн кожній сім'ї загиблого героя, половину від цієї суми - тяжкопораненим. У свою чергу, міністр соціальної політики Павло Розенко повідомив, що допомогу вже виплачено 97 уповноваженим членам сімей загиблих, а крім того вони одержують пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Також, за словами Розенка, остаточно узгоджено список тяжкопоранених на Майдані – їх 77 осіб. Усі вони одержать одноразову допомогу у розмірі 60 тис. грн на особу.