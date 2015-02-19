В Україні зросло безробіття

Рівень безробіття в Україні у січні зріс до 2% з 1,9% станом на початок 2015 року, йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, в абсолютних цифрах кількість безробітних в Україні у січні становила 525 тис. осіб, з яких 415 тис. одержують допомогу з безробіття. При цьому середній розмір допомоги порівняно з початком року зріс на 20 грн – до 1252 грн. Конкурс на одне вакантне місце знизився до 13 осіб проти 15 осіб станом на 1 січня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року рівень безробіття продовжив зростання, і збільшився порівняно з листопадом на 0,2 п. п. – до 1,9%. В абсолютному виразі кількість безробітних становила 512 тис. осіб проти 450 тис. у листопаді, при цьому кількість людей, що одержують допомогу з безробіття зросла на 65 тис. осіб – до 408,4 тис.

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Раніше міністр соціальної політики України Павло Розенко ініціював звільнення голови Державного центру зайнятості України Юрія Харченка за незадовільну роботу з працевлаштування вимушених переселенців.

У лютому Верховна Рада України підтримала у першому читанні проект закону про зміни термінів і виплат допомоги з безробіття. Згідно з документом, допомога з безробіття має виплачуватися двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, і не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.