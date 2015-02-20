Турбота Росії: кримські пенсіонери відвойовують пенсії милицями і загрозою "все підірвати"

В окупованому Росією Криму з початку року затримується виплата пенсій, що в РФ пояснюють технічними причинами, але такі виправдання не цікавлять пенсіонерів. Часом ситуація в Пенсійному фонді розжарюється до межі, передають "Новини Криму".

Читайте такожБюджетники окупованого Криму вимагають від Путіна підвищення зарплатТак, обурений інвалід схопив милицю й вдарив співробітницю пенсійного фонду по нозі, розбивши їй колінну чашечку. Викликаний наряд поліції намагався втихомирити пенсіонера, але той напав на поліцейського і вихопив у нього автомат. Не отримавши у встановлений день свою пенсію бабуся прийшла в Пенсійний фонд і заявила, що всіх підірве.

Проблема в тому, що пенсію направляють за тією адресою, де був прописаний пенсіонер на момент оформлення пенсійної справи. Чоловік міг продати квартиру, обміняти, переїхати за іншою адресою. Але даних про це в Пенсійному фонді немає. Раніше було простіше в ручному режимі внести зміни і направити гроші за іншою адресою.

Читайте такожВиноробні підприємства окупованого Росією Криму можуть повністю зупинитисяТепер це треба робити через Сімферополь і потрібен певний час, щоб виправити адресу реєстрації або внести інші коригування. Були деякі проблеми при введенні паспортних даних у пенсійну програму, так як доводилося перекладати з української мови на російську.

Середня пенсія по Росії ледь перевалює за 4 тисячі рублів. У великих містах і багатих регіонах середня пенсія сягає 9-10 тисяч рублів. В анексованому Криму пенсіонери, які одержували до тисячі гривень, мають пенсії не менше 6-7 тисяч рублів. Більш того, в Росії законодавець встановив всього 20 пільгових категорій громадян, тоді як в Україні їх було 42. Окремо для півострова всім пільговикам зберегли доплати до пенсій та надбавки, які оплачує бюджет анексованого Криму.