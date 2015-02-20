Директора Держцентру зайнятості звільнили через нездатність працевлаштувати переселенців

Міністр соціальної політики Павло Розенко звільнив Юрія Харченка з посади директора Державного центру зайнятості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінсоцполітики, зазначивши, що відповідний наказ підписаний міністром 18 лютого.

Як заявив Розенко, Харченка звільнено за неспроможність протягом року працевлаштувати переселенців та за неефективне використання державних коштів.

За словами міністра, Державна служба зайнятості під керівництвом Харченка виявилася неспроможною адекватно відреагувати на виклики часу, пов’язані із подіями на Донбасі. «Із понад мільйона зареєстрованих переселенців із Донецької та Луганської областей було працевлаштовано лише 3,8 тисяч», - підкреслив він.

«Окрім цього, у той час, коли в країні йдуть бойові дії, величезні проблеми із своєчасною виплатою соціальних допомог, пенсій, зарплат, у тому числі і допомоги по безробіттю, Державна служба зайнятості без докорів сумління витрачала кошти на буфетне обслуговування, мийку автомобілів, придбання керамічних чашок, техніки, що стоїть на складах, обслуговування акваріума. Це неприпустимо», - наголосив Розенко.

«Це буде гарною «встряскою» для всіх працівників служб зайнятості та стимулом для налагодження ефективної роботи», - зауважив Розенко.

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Міністр наголосив, що Державну службу зайнятості чекають серйозні реформи. «Сподіваюся, нове керівництво вже найближчим часом запропонує комплексну програму і щодо працевлаштування переселенців, і нове бачення реформи служби зайнятості загалом», - наголосив Розенко

«Всі чиновники повинні зрозуміти, в якій ситуації живе країна і куди мають бути спрямовані зусилля державних інституцій. Не зрозуміють - будемо вживати відповідні заходи», - додав міністр.