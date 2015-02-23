Спецпенсіонерів поставлять перед вибором: або зарплата, або пенсія

Працюючі пенсіонери, такі як судді, прокурори, народні депутати, інші чиновники, повинні будуть обирати: або працювати і отримувати заробітну плату, або йти на спецпенсію і отримувати пенсію.

Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив міністр соціальної політики України Павло Розенко, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

За його словами, зараз розробляються і будуть внесені у Верховну Раду відповідні зміни, які стосуватимуться питань режимів спеціальних пенсій, посилення вимог для отримання спеціальних пенсій, збільшення необхідного страхового стажу для можливості пільгового виходу на пенсію тощо.

«Через це Україна має пройти, бо у нас є цілий ряд спеціальностей, які дають можливості в досить молодому віці людям виходити на пенсію. Це перше. Друге – безумовно, будуть внесені певні обмеження на отримання пенсії, зокрема працюючими пенсіонерами – це прокурори, судді, народні депутати, державні чиновники тощо. Це обмеження, на які ми можемо і зобов’язані піти. Тому що можна дуже багато говорити про те, за рахунок чого можна збільшити доходи Пенсійного фонду, але треба пройти і через зменшення видатків»,- зауважив Розенко.

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«Спецпенсіонери, за нашою ідеєю, будуть позбавлені права отримувати заробітну плату і пенсію. Це вже європейський принцип. Таким чином ми ще й підемо на омолодження і державного апарату, і суддівського, і прокурорського корпусу», - сказав він.

Таке правило, наголосив Розенко, не стосуватиметься звичайних пенсіонерів. «Це несправедливо в наших умовах. Хоча в Європі, якщо ти працюєш – то ти працюєш, якщо ти пенсіонер – то ти пенсіонер», - зазначив міністр.

«Якщо нас Верховна Рада підтримає, такі ініціативи будуть ухвалені і набудуть чинності вже з 1 березня», - підкреслив Розенко.