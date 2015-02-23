Пільги учасників бойових дій та "чорнобильців" не будуть прив'язувати до доходів

Міністр соціальної політики України Павло Розенко наполягає на необхідності зберегти пільги без прив'язки до доходів для деяких категорій громадян.

Про це він заявив в інтерв’ю тижневику «Деловая столица», повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

«На моє переконання, нам потрібна гнучка політика в системі соціальних пільг. Для деяких категорій - ветеранів війни, "чорнобильців", інвалідів, учасників бойових дій - необхідно залишити пільги без прив'язки до доходів, - сказав Розенко. - Все-таки у цих людей більше витрат на лікування, реабілітацію. Враховуючи досвід європейських країн, Україна повинна побудувати власну модель надання соцдопомоги громадянам».

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За словами міністра, більшість категорій пільговиків почнуть отримувати адресну допомогу вже до кінця поточного року.

«З 1 липня минулого року житлово-комунальні пільги за професійною ознакою надаються з урахуванням доходів сім'ї. А з 1 липня цього року деякі категорії соціальних пільговиків будуть мати право на пільги з оплати комуналки тільки в тому випадку, якщо доходи сім'ї виявляться нижче 1710 грн на одну людину», - зазначив Розенко.