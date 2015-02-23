ЗМІ: В ООН міркують про проект доставки пенсій мешканцям окупованих районів Донбасу

Агентство ООН у справах біженців з розумінням ставиться до рішення уряду України не платити пенсії і соціальні виплати мешканцям на територіях, що перебувають під контролем сепаратистів, пише Дзеркало тижня.

"Ми розуміємо проблему і думаємо над тим, щоб організувати проект, який дозволяв би переводити пенсії без посередництва місцевої влади", - сказав представник Агентства Венсан Коштель на засіданні Комітету з питань розвитку Європарламенту в Брюсселі.

Читайте такожЛавров вимагає повернути в окуповані райони банки та соцвиплати як умову контролю над кордономЗа його словами, на початковому етапі, проект може торкнутися "пари десятків тисяч пенсіонерів".

"Ми обговорюємо це питання в кожному регіоні з департаментами соціального захисту", - зазначив він.

Коштель підкреслив, що питання виплати пенсій та інших соціальних виплат є питанням дотримання прав людини.

"Я не надто песимістичний", - додав він.

13 лютого міністр соціальної політики Павло Розенко сказав, що з 1 млн 200 тисяч пенсіонерів окупованій частині Донбасу українські пенсії отримують близько 900 тисяч осіб.