В Україні хочуть скоротити пенсії працюючим пенсіонерам

Кабінет міністрів України в рамках проведення пенсійної реформи, основи якої були узгоджені з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, пропонує Верховній Раді внести зміни до пенсійного законодавства і закріпити принцип поетапного підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок і збільшення страхового стажу для осіб, які мають право на пільгову пенсію, а також зменшити до 85% обсяг виплачуваних пенсій працюючим пенсіонерам.

Про це йдеться в урядовому законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про пенсійне забезпечення» (№2212), опубліковане на веб-порталі уряду.

Як відзначається, ухвалення законопроекту зумовлене необхідністю реалізації заходів щодо економного і раціонального використання державних коштів, а також необхідністю створення умов для стабілізації фінансового стану бюджету Пенсійного фонду України.

«У зв'язку з цим передбачається: поетапне підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок і збільшення страхового стажу для осіб, які мають право на пільгову пенсію; поетапне підвищення на 5 років страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за вислугу років», - говориться в пояснювальній записці до законопроекту.

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Для розрахунку пенсії пропонується застосовувати середню заробітну плату (дохід), з якої сплачені страхові внески за 2012-2014 роки.

«Пенсії працюючим пенсіонерам пропонується виплачувати у розмірі 85%, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність», - говориться в записці.

При цьому пенсіонерам, які працюють на посадах, що дають право на призначення спеціальних пенсій, - народним депутатам, державним службовцям і прирівняним до них особам (суддям, прокурорам та іншим), пенсії, призначені відповідно до чинного законодавства України, запропоновано не виплачувати зовсім.

Раніше Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді внести зміни до закону України про Державний бюджет на 2015 рік і скоротити обсяг бюджетних відрахувань до Пенсійного фонду в 2015 році на 3,9 млрд грн - до 76,95 млрд грн. Крім того, документом передбачається скоротити дотації на виплату пенсій і пенсійних надбавок на 23,2 млн. грн - до 61,845 млрд грн, фінансування покриття дефіциту Пенсійного фонду на 3,890 млрд грн - до 15,105 млрд грн.

Згідно із законом про держбюджет на 2015 рік обсяг відрахувань з держбюджету на потреби Пенсійного фонду України в 2015 році передбачається на рівні 80,9 млрд грн. Дотації на виплату пенсій і пенсійних надбавок - 61,9 млрд грн, фінансування покриття дефіциту Пенсійного фонду – близько 19 млрд грн.