Уряд збільшить видатки на переселенців в шість разів

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко, пише "Дзеркало тижня".

Зазначається, що уряд вже направив в парламент відповідну пропозицію щодо змін до держбюджету.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 13 лютого згідно карті, опублікованій на офіційному сайті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, в Україні зареєстровано 1 007 900 переселенців.