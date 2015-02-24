Уряд збільшить видатки на переселенців в шість разів
13:48, 24 лютого 2015Соцполітика
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Кабінет міністрів України запропонував збільшити обсяг фінансування адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам з 510 млн грн до 3,3 млрд грн.
REUTERS
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко, пише "Дзеркало тижня".
Зазначається, що уряд вже направив в парламент відповідну пропозицію щодо змін до держбюджету.
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Як повідомляв УНІАН, станом на 13 лютого згідно карті, опублікованій на офіційному сайті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, в Україні зареєстровано 1 007 900 переселенців.
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