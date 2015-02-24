У Державного центру зайнятості - новий керівник

Директором Державного центру зайнятості призначено Ярослава Кашубу.

Про це під час розширеної селекторної наради Державної служби зайнятості повідомив міністр соціальної політики України Павло Розенко, поінформували УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

Серед головних завдань, які стоять на порядку денному Держслужби зайнятості, Розенко назвав зміну підходів до роботи в службі зайнятості, впровадження нових механізмів і форм роботи з людьми, адекватних викликам сьогодення.

«Всі повинні зрозуміти, що прийшов не просто новий керівник, а змінилися підходи до роботи з людьми. Часу на «розкачку» немає – реформування системи зайнятості має розпочатися вже сьогодні», - заявив міністр.

«Державна служба зайнятості повинна стати справді службою зайнятості, а не службою з безробіття, яка просто роздає гроші з каси - для цього не потрібна вертикаль із десятків тисяч людей і шикарних палаців праці, які побудовані по всій країні», - підкреслив Розенко.

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Як повідомляв УНІАН, 20 лютого міністр соцполітики заявив про звільнення Юрія Харченка з посади директора Державного центру зайнятості за неспроможність протягом року працевлаштувати переселенців та за неефективне використання державних коштів.