Дефіцит пенсійного фонду України становить 81 млрд гривень - Розенко

Дефіцит Пенсійного фонду України, який компенсується дотаціями з державного бюджету, в 2015 році становить 81 млрд грн, повідомив після засідання уряду міністр соціальної політики Павло Розенко.

"Сьогодні розрив між доходами Пенсійного фонду та видатками Пенсійного фонду становить близько 81 млрд грн. Це можна назвати дефіцитом, можна дотацією, але сьогодні всі ці кошти передбачені в державному бюджеті України, і саме державний бюджет України покриває повністю цей дефіцит", - сказав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в рамках проведення пенсійної реформи, основи якої були узгоджені з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, пропонує Верховній Раді внести зміни в пенсійне законодавство і закріпити принцип поетапного підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок і збільшення страхового стажу для осіб, які мають право на пільгову пенсію, а також знизити до 85% обсяг виплачуваних пенсій працюючим пенсіонерам.

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Раніше Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді внести зміни до закону України про Державний бюджет на 2015 рік і скоротити обсяг бюджетних відрахувань в Пенсійний фонд у 2015 році на 3,9 млрд грн - до 76,95 млрд грн. Крім того, документом передбачається скоротити дотації на виплату пенсій та пенсійних надбавок на 23,2 млн грн - до 61,845 млрд грн, фінансування покриття дефіциту Пенсійного фонду на 3,890 млрд грн - до 15,105 млрд грн.

Згідно із законом про держбюджет на 2015 рік, обсяг відрахувань з держбюджету на потреби Пенсійного фонду України в 2015 році передбачається на рівні 80,9 млрд грн. Дотації на виплату пенсій та пенсійних надбавок - 61,9 млрд грн, фінансування покриття дефіциту Пенсійного фонду - близько 19 млрд грн.