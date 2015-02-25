Виплату лютневих пенсій завершено - ПФ

Про це повідомив Пенсійний фонд.

«На виплату пенсій спрямовано 20,7 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожДефіцит пенсійного фонду України становить 81 млрд гривеньЯк повідомляв УНІАН, виплати пенсій в Україні здійснюються з 4 по 25 число кожного місяця. Середній розмір щомісячного траншу на виплату пенсій становить 20-21 млрд грн. З 1 грудня 2014 року пенсії не виплачуються пенсіонерам, які проживають на територіях, непідконтрольних владі України. Водночас, цим громадянам пенсії нараховуються на особисті рахунки. Пенсіонери можуть отримати належні їм виплати в будь-який момент, щойно потраплять на підконтрольну Україні територію.