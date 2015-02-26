Доходи Пенсійного фонду за рік мають становити 234,4 млрд, дефіцит - 19 млрд гривень

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2015 рік з обсягом загальних доходів у 234,4 млрд грн і дефіцитом, який покриватиметься безпосередньо з держбюджету, в 19 млрд грн, йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики України, опублікованому на сайті уряду.

У Мінсоцполітики наголосили, що бюджет ПФУ є збалансованим і передбачає зростання власних доходів фонду порівняно з 2014 роком на 5,2% – до 172,5 млрд грн. При цьому обсяг видатків також зросте – на 4% порівняно з 2014 роком, до 253,4 млрд грн.

«Перехідний залишок коштів на кінець року для проведення авансового фінансування пенсійних виплат становить 1,7 млрд грн», – йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році дефіцит бюджету Пенсійного фонду становив 17 млрд грн при загальних доходах 234 млрд грн.

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Кабінет міністрів України в рамках виконання реформ, узгоджених з ключовим кредитором країни, – Міжнародним валютним фондом запропонував парламенту в 2015 році зробити ряд ключових кроків у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, Кабмін запропонував закріпити принцип поетапного підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок і збільшення страхового стажу для осіб, що мають право на пільгову пенсію, а також знизити до 85% обсяг пенсій, які виплачуються працюючим пенсіонерам.

Крім того, Кабмін запропонував повністю виключити виплату пенсій пенсіонерам, які працюють на посадах, що дають право на призначення спеціальних пенсій, – народним депутатам, державним службовцям і прирівняним до них особам – суддям, прокурорам та іншим.