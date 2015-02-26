Найвища "мінімалка" в ЄС перевищує найнижчу в 10 разів

Такі дані за січень 2015 року, оприлюднені Євростатом, передає «Європейська правда».

Серед країн-кандидатів на членство в ЄС найнижчий рівень мінімальної зарплати в Албанії - 157 євро.

Найвища мінімальна зарплата - 1923 євро - зафіксована в Люксембурзі. Таким чином, найбільша "мінімалка" в ЄС в 10 разів перевищує найнижчу.

Мінімальна зарплата в січні нижче 500 євро в місяць, крім Болгарії, зафіксована в Румунії (218 євро), Литві (300 євро), Чехії (332 євро), Латвії (360 євро), Словаччині (380 євро), Естонії (390 євро), Хорватії (396 євро) і Польщі (410 євро).

Розмір "мінімалки" в п'яти країнах ЄС коливається від 500 до 1000 євро - Португалія (589 євро), Греція (683 євро), Мальта (720 євро), Іспанія (756 євро) і Словенія (790 євро).

Понад 1000 євро в місяць отримують у Великобританії (1379 євро), Франції (1458 євро), Ірландії (1462 євро), Німеччині (1473 євро), Бельгії та Нідерландах (по 1502 євро) і в згаданому вище Люксембурзі (1923).

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Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні - 1218 грн, що за нинішнім курсом НБУ становить близько 36 євро.