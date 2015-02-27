В Україні проведуть експеримент щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи

Міністерство соціальної політики України завершує роботу над законопроектом про введення в Україні накопичувальної системи пенсійного забезпечення, і пропонує прийняти його до кінця року, щоб розпочати роботу за новими правилами в експериментальному режимі вже з січня 2016 року. Про це в інтерв'ю журналу «Власть денег» заявив міністр соціальної політики Павло Розенко.

«Сподіваємося, що його (законопроект - УНІАН) приймуть цього року, щоб з 1 січня 2016 року документ набрав чинності, - цитує слова міністра в інтерв'ю прес-служба Мінсоцполітики. – На першому етапі за допомогою такого експерименту ми плануємо залучити на персональні рахунки, як мінімум, 1 млрд грн».

За словами Розенка, кошти на пенсійних рахунках – це так звані «довгі» гроші, які будуть вкладені у цінні папери, зокрема державні. Таким чином, пенсійні накопичення почнуть працювати на економіку. «Якщо експеримент пройде вдало для невеликої групи, ми запровадимо цю систему у масштабах всієї країни», - підкреслив він.

При цьому міністр відзначив, що в основу реформи пенсійної системи буде покладено досвід західних країн, особливо Польщі, де накопичувальна індивідуальна система пенсійного забезпечення була запроваджена наприкінці 90-х років. «Частина цих коштів йде в державну Систему соціального страхування, яка забезпечує пенсії людям, які не встигли взяти участь у накопичувальній системі, а частина – на рахунки відкритих пенсійних фондів, які керуються приватними компаніями», - пояснив він, додавши, що такий підхід дозволив Польщі одержати додатковий інвестиційний ресурс для економіки країни.

Водночас Розенко звернув увагу, що будь-яка реформа пенсійної системи вимагає жорстких дій з виведення з тіні зарплат як основного джерела відрахувань до Пенсійного фонду.

«Загальний обсяг зарплат у тіні оцінюється у 200 млрд грн. Головне питання – як добути цей ресурс і стимулювати людей платити до Пенсійного фонду», - резюмував Розенко.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2015 рік з обсягом загальних доходів 234,4 млрд грн і дефіцитом, який покриватиметься безпосередньо з держбюджету, 19 млрд грн. Бюджет Фонду є збалансованим і передбачає зростання власних доходів Фонду порівняно з 2014 роком на 5,2% – до 172,5 млрд грн. При цьому обсяг витрат також зросте – на 4% порівняно з 2014 роком, до 253,4 млрд грн.

У 2014 році дефіцит бюджету Пенсійного фонду становив 17 млрд грн за загальних доходів 234 млрд грн.

Також Кабінет міністрів України у рамках виконання реформ, узгоджених з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом, запропонував парламенту у 2015 році здійснити низку ключових кроків у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, Кабмін запропонував закріпити принцип поетапного підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок і збільшення страхового стажу для осіб, які мають право на пільгову пенсію, а також знизити до 85% обсяг виплачуваних пенсій працюючим пенсіонерам. Крім того, Кабмін запропонував повністю виключити виплату пенсій пенсіонерам, які працюють на посадах, що дають право на призначення спеціальних пенсій, – народним депутатам, державним службовцям і прирівняним до них особам – суддям, прокурорам та іншим.