Дві третини пенсіонерів з непідконтрольних територій звернулися по пенсії - ПФ
На непідконтрольних Україні територіях числилися 1.2 мільйона пенсіонерів, з них понад 800 тисяч людей уже звернулися до органів Пенсійного фонду з приводу виплат.
Про це повідомив голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний, а також додав, що це стосується представництв в цілому по Україні, а не тільки в Донецькій і Луганській областях, передає Крим.Реалії.
«Понад 800 тисяч людей сьогодні включені до відомостей про виплату пенсій. Тобто, всі переселенці, які звертаються, отримують належні пенсійні виплати, як і всі інші наші пенсіонери. Вчасно, згідно з встановленим графіком. Так буде і надалі», - додав він.
Читайте такожВ Україні проведуть експеримент щодо запровадження накопичувальної пенсійної системиЗарудний також підкреслив, що кошти на пенсійне забезпечення вимушених переселенців в бюджеті Пенсійного фонду є. Таким чином, ці виплати не будуть частиною дотацій з держбюджету і є гарантованим.
У Мінсоцполітики повідомляють, що з початку 2015 року на виплати переселенцям з держбюджету вже виділено 510 мільйонів гривень.