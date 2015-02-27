Дві третини пенсіонерів з непідконтрольних територій звернулися по пенсії - ПФ

Про це повідомив голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний, а також додав, що це стосується представництв в цілому по Україні, а не тільки в Донецькій і Луганській областях, передає Крим.Реалії.

«Понад 800 тисяч людей сьогодні включені до відомостей про виплату пенсій. Тобто, всі переселенці, які звертаються, отримують належні пенсійні виплати, як і всі інші наші пенсіонери. Вчасно, згідно з встановленим графіком. Так буде і надалі», - додав він.

Читайте такожВ Україні проведуть експеримент щодо запровадження накопичувальної пенсійної системиЗарудний також підкреслив, що кошти на пенсійне забезпечення вимушених переселенців в бюджеті Пенсійного фонду є. Таким чином, ці виплати не будуть частиною дотацій з держбюджету і є гарантованим.

У Мінсоцполітики повідомляють, що з початку 2015 року на виплати переселенцям з держбюджету вже виділено 510 мільйонів гривень.