Нова система субсидій з оплати послуг ЖКГ запрацює з 1 травня - Розенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр соціальної політики Павло Розенко на засіданні уряду.

"Нам потрібно вносити зміни до програми, нам потрібно навчити, зокрема, управління соціального захисту населення. До 1 травня ми цей процес завершимо, щоб вже 10-15 травня, коли люди звертатимуться, все було готово", - сказав Розенко.

Читайте такожПостанову про реформу системи субсидій обіцяють ухвалити протягом тижняПри цьому міністр відзначив, що перші платіжки з урахуванням підвищених тарифів почнуть надходити в середині травня.

За словами Розенка, інформаційний супровід нової системи субсидій буде профінансований за рахунок коштів Світового банку.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України виділить 24,5 млрд грн на нову систему субсидій з оплати послуг житлово-комунального господарства, що покликана компенсувати підвищення тарифів, попередньо заплановане на квітень.