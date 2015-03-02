В Україні можуть спростити отримання субсидій на підставі декларацій про доходи і видатки

Міністерство соціальної політики пропонує спростити процедуру отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) і призначати їх на підставі задекларованих заявниками даних.

Відповідні пропозиції містяться в розробленому міністерством проекті реформи системи надання житлових субсидій населенню.

Згідно з проектом, призначення субсидій відбуватиметься на підставі лише двох документів – заяви й декларації про доходи і видатки осіб, які звертаються за субсидією. При цьому вимагати від заявників будь-які інші документи буде заборонено.

«Вводиться принцип призначення субсидії на підставі задекларованих даних заявником. При цьому перевірка достовірності цих даних здійснюватиметься органами соціального захисту вже після призначення субсидії, шляхом здійснення запитів до відповідних органів, установ й організацій», - йдеться в проекті реформи.

Передбачається, що дані про доходи громадян органи соцзахисту перепровірять шляхом обміну інформацією з Державною фіскальною службою і Пенсійним фондом. Водночас, у разі подання заявником неповних чи недостовірних відомостей про доходи і видатки зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, йому може бути відмовлено в призначенні субсидії чи припинено її надання. У такому разі заявник зобов'язаний буде повернути надміру виплачену суму субсидії в подвійному розмірі.

Разом з тим, Мінсоцполітики пропонує відмінити більшість обмежень з майнового стану осіб, які звертаються за субсидіями. Зокрема, не заважатиме отриманню субсидії наявність у власності у заявника двох житлових приміщень чи автомобілів, а також наявність у складі домогосподарства працездатних осіб, які не працюють, не вчаться і не перебувають на обліку в центрі зайнятості. Крім того, не буде приводом для відмови в призначенні житлової субсидії купівля товарів чи послуг на суму більш як 10 мінімальних прожиткових мінімумів. Разом з тим, Мінсоцполітики пропонує визначити, що право на субсидію буде втрачено в разі здійснення дорогої покупки на суму понад 50 тисяч гривень. При цьому в міністерстві мають намір надати право на оформлення субсидій особам, які орендують житло і сплачують ЖКП на підставі відповідного письмового договору.

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Проектом реформи також передбачено, що всі українські домогосподарства разом з рахунком для оплати енергоносіїв у квітні і жовтні 2015 року одержать форми заяв і декларацій для звернення за призначенням субсидії. Виробництво бланків заяв і декларацій, а також доставку їх споживачам в Мінсоцполітики мають намір покласти на підприємства, які надають житлово-комунальні послуги.

Для призначення житлової субсидії українцям потрібно буде звернутися в управління праці і соціального захисту населення за місцем реєстрації. При цьому, згідно з проектом реформи, документи для призначення субсидії можна буде подати поштою. Водночас у сільській місцевості прийом заяв з необхідними документами для призначення субсидій здійснюватиметься особами, уповноваженими на це виконавчими органами сільських і селищних рад.

У Мінсоцполітики також відзначають, що субсидія призначатиметься на 12 місяців, а не в опалювальний сезон, як це було раніше. При цьому встановлюється автоматичний принцип продовження субсидії, тобто одержувачам субсидій не доведеться звертатися в органи соцзахисту повторно для призначення на новий термін у разі відсутності будь-яких змін у доходах і складі домогосподарства.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра соціальної політики Павла Розенка, нова система субсидій з оплати послуг житлово-комунального господарства, яка покликана компенсувати підвищення тарифів, почне працювати вже з 1 травня. На реалізацію даної програми уряд планує виділити 24,5 млрд грн.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що тарифи на газ для населення буде підвищено вже з квітня цього року. При цьому, за інформацією голови НБУ Валерії Гонтаревої, за домовленістю з Міжнародним валютним фондом тарифи на газ в Україні збільшаться на 280%, а на тепло – на 66%.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики України, субсидії на оплату ЖКП у країні в 2014 році збільшились на 82,3 млн грн, або на 30,9%, порівняно 2013 роком – до 348,8 млн грн.