Рада з п'ятої спроби прийняла законопроект про урізання пенсій

«За» законопроект, який приймали за основу і в цілому, проголосували 285 народних депутатів.

Проект закону №2212 передбачає, що пенсії працюючим пенсіонерам будуть виплачувати в розмірі 85%, але не менше розміру прожиткового мінімуму встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Більш того, особам у період роботи на посадах, які дають право на призначення спеціальних пенсій (народні депутати, державні службовці та прирівняні до них особи, судді, прокурори та інші), пенсії, призначені у відповідності з чинним законодавством України, виплачувати не будуть.

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Також проектом закону передбачається поетапне підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок і збільшення страхового стажу для осіб, які мають право на пільгову пенсію і поетапне підвищення на 5 років страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за вислугу років.

При цьому прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслив, що дані обмеження триватимуть не більше року.

Міністр соціальної політики Павло Розенко додав, що пенсія для працюючих пенсіонерів не буде скорочуватися для осіб, пенсія яких складається менш 1423 грн (1,5 прожиткових мінімуми) за станом на сьогодні.