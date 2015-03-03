В Росії середня зарплата знижується третій місяць поспіль

Мінекономрозвитку РФ третій місяць поспіль фіксує зниження реальної зарплати (мінус 8% до січня минулого року, в цілому мінус 1,2% з урахуванням очищення від сезонних і календарних факторів), передає «Газета.Ru» з посиланням на дані моніторингу Мінекономрозвитку.

Так, середня зарплата в країні в січні 2015 року склала 31,2 тис. руб.

Читайте такожРосійські виробники через загострення кризи почали економити на якостіРеальні грошові доходи населення знизилися в січні п.р. на 0,8%. Безробіття оцінюється на рівні 5,5%, роком раніше цей показник становив 5,1%.

МЕР також зафіксувало різкий провал у зовнішній торгівлі. Експорт товарів знизився на 26,5% (порівняно з січнем 2014 року), до $29,1 млрд, імпорт впав на 36,9%, до $13,2 млрд. Через випереджаюче падіння імпорту сальдо торгового балансу хоча і знизилося на 14,9%, але залишилося позитивним ($15,9 млрд).

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