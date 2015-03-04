Кабмін виділить майже 2 мільярди на компенсацію зарплат мобілізованим

Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства соціальної політики має намір виділити 1,8 млрд грн підприємствам країни як компенсацію заробітних плат, що мають бути виплачені співробітникам у рамках державної кампанії з мобілізації, повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Додатково до пакета соціальної допомоги уряд ухвалює рішення, і я дякую профільному міністру Павлу Розенку (міністр соціальної політики – УНІАН), щоб виділити 1,8 млрд грн всім підприємствам для компенсації зарплати нашим воїнам, які мобілізовані відповідно до закону», - сказав Яценюк.

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Він пояснив, що підприємство, де є мобілізовані працівники, одержить гроші з бюджету на виплату середньої місячної зарплати кожному мобілізованому.

«Сьогодні я таку постанову підпишу. І прошу міністра фінансів профінансувати витрати, а міністра соцполітики розіслати роз'яснювальні листи на місця, аби люди знали, що бюджет виділив кошти», - сказав глава уряду.