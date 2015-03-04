Кабмін виділить майже 2 мільярди на компенсацію зарплат мобілізованим
Підприємство, де є мобілізовані працівники, отримає гроші з бюджету на виплату середньої місячної зарплати кожному мобилизованному
Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства соціальної політики має намір виділити 1,8 млрд грн підприємствам країни як компенсацію заробітних плат, що мають бути виплачені співробітникам у рамках державної кампанії з мобілізації, повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
«Додатково до пакета соціальної допомоги уряд ухвалює рішення, і я дякую профільному міністру Павлу Розенку (міністр соціальної політики – УНІАН), щоб виділити 1,8 млрд грн всім підприємствам для компенсації зарплати нашим воїнам, які мобілізовані відповідно до закону», - сказав Яценюк.
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Він пояснив, що підприємство, де є мобілізовані працівники, одержить гроші з бюджету на виплату середньої місячної зарплати кожному мобілізованому.
«Сьогодні я таку постанову підпишу. І прошу міністра фінансів профінансувати витрати, а міністра соцполітики розіслати роз'яснювальні листи на місця, аби люди знали, що бюджет виділив кошти», - сказав глава уряду.