Яценюк обіцяє підвищити зарплати та пенсії, «якщо Путін не зриватиме війною реформи»

Кабінет міністрів України розраховує провести індексацію заробітних плат і пенсій до кінця 2015 року за умови припинення війни і відновлення економіки, заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми поетапно відновлюватимемося. І якщо Путін (Володимир Путін – президент РФ - УНІАН) нам не зриватиме війною і ескалацією наші економічні та політичні реформи, думаю, ще в 2015 році ми проведемо індексацію грошових доходів населення. Дещо збільшимо пенсії, зарплати. Але спочатку треба запрацювати. І зараз ми робимо все, щоб запрацювати», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, міністр соціальної політики України Павло Розенко в ефірі одного з телеканалів заявив, що розмір мінімальної зарплати і пенсії зросте з 1 грудня 2015 року в середньому на 13%.

Гривня за 2014 рік і два місяці 2015 знецінилася до долара США за офіційним курсом в 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 3 березня, становить 24,8207 грн/дол.

2 березня Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік".

Зміни до бюджету ґрунтувалися на прогнозних очікуваннях інфляції в 26% і курсі гривні на рівні 22 грн за долар. У той же час, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що такий прогноз є оптимістичним і може бути надалі переглянутий на тлі, зокрема, зростання тарифів, яке чинитиме тиск на інфляційні очікування.

За даними Держстату, базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в січні 2015 року до попереднього місяця сповільнилася до 2,6% з 2,8%, зафіксованих місяцем раніше. У річному вираженні, до січня 2014 року, базова інфляція прискорилася до 26,1% з 22,8%, зафіксованих у грудні 2014 року до грудня 2013 року.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), в рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом ухвалила рішення з 1 квітня підвищити тариф на тепло для населення на 72% - до 537,2 грн за Гкал.

Також НКРЕКУ підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 разу - до 3600 грн за тисячу кубометрів палива.