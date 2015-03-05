Російські студенти масово скаржаться на невиплату стипендій

Більш ніж у 40 російських вузах, включаючи МДУ і ВШЕ, з початку року затримують виплату стипендій, пише "Комерсант" з посиланням на уповноваженого з прав студентів Артема Хромова.

Читайте такожУ Росії збитки банків за валютними боргами досягли історичного максимумуВ ряді випадків представники вузівської адміністрації просили студентів «потерпіти, бо гроші пішли на важливіші для країни справи». У деяких вузах "Ъ" підтвердили, що перебої з виплатами дійсно були. В уряді стверджують, що не збираються скорочувати обсяги стипендіального фонду, а Міносвіти пообіцяло провести перевірку за всіма заявами студентів.

Як розповів "Ъ" студентський омбудсмен Артем Хромов, перші скарги на затримку стипендій почали надходити на його гарячу лінію в кінці січня. Одночасно повідомлення про невиплату грошей з'явилися в соціальних мережах.

Закон «Про освіту» передбачає кілька видів стипендій, гроші на їх виплату вуз отримує з федерального бюджету. Для кожної категорії уряд встановлює мінімальний фінансовий норматив - менше цієї суми вуз платити не має права, але може додати до неї свої кошти (або залишки державних, якщо студенти протягом навчального року втратять право на стипендію). Академічну стипендію (1340 руб. в місяць) отримують усі студенти, які навчаються за бюджетний рахунок на денному відділенні, закрили сесію без трійок і не мають «хвостів». Соціальна стипендія (2010 руб.) призначається студентам-сиротам, інвалідам, колишнім військовослужбовцям-контрактникам, ветеранам бойових дій, а також учням, які перебувають у складних матеріальних умовах. Крім того, існує підвищена стипендія, яку видають за навчальні досягнення, - її розмір та одержувачів вуз встановлює самостійно після консультацій зі студентською профспілкою.

Читайте такожРеальна зарплата росіян за місяць впала майже на 29%, безробіття зрослоЗа словами Хромова, студенти скаржаться на затримку всіх видів стипендій. «Особливо тривожно, що затримується соціальна стипендія, яку вуз зобов'язаний виплачувати щомісяця, - сказав омбудсмен. - Для її одержувачів, особливо в регіональних вузах, виплата має найважливіше значення: студенти фактично живуть на ці гроші, інших джерел доходу у них немає».