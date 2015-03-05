У Білорусі посилено ввезення імпорту: ноутбук чи пилосос завезти можна лише раз у 3 роки

Державний митний комітет Білорусі посилив норми ввезення із-за кордону деяких товарів для особистого користування, передає Naviny.by.

Так, починаючи з 10 березня, телевізор, мікрохвильову піч або ноутбук, холодильник, телевізор, газову плиту та іншу побутову техніку можна ввезти без митного оформлення тільки один раз у три роки, а не раз на рік, як було раніше.

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На жорсткість норм ввезення Митний комітет пішов, проаналізувавши ситуацію із ввезенням побутової техніки та електроніки. За висновками митників, далеко не всі товари ввозилися для особистих потреб.

Жорсткість правил ввезення стосується, в першу чергу, тих, хто під виглядом товарів для особистого користування віз в країну техніку на продаж. Тепер, якщо ввезення перевищує нормативи, «товари підлягають вивезенню або переміщенню під митні процедури».

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В ДМК стверджують, що це - не завдання поповнити бюджет. Головна мета - відокремити товари, які ввозяться для особистого користування, від тих, які ввозяться під цим виглядом.