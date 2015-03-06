Українцям обіцяють, що в 2016 році ціни перестануть так швидко зростати

Інфляція цього року залишатиметься високою через тиск девальвації та підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, але в 2016 році становитиме менш як 10%.

Про це йдеться в тексті розміщеної на сайті Національного банку України промови Валерії Гонтаревої у Верховній Раді, яку вона не встигла зачитати через блокування парламентської трибуни.

Згідно із текстом, зараз перш за все потрібно забезпечити макрофінансову стабілізацію в державі, щоб створити умови для відновлення банківського кредитування і відновлення економічного зростання, що вимагає стійкого зниження інфляції.

«Цього року вона (інфляція – УНІАН) ще залишатиметься високою. Адже на ціни зараз тисне проведена девальвація, і ще будуть підвищені тарифи в енергетиці та ЖКГ. Але в 2016 році ціни перестануть так швидко зростати й інфляція становитиме менш як 10%», - наголошується в тексті промови Гонтаревої.