Турбота Росії: багато кримчан-інвалідів не отримують пенсію з грудня 2014 року

В окупованому Росією Криму багато інвалідів I і II груп не отримують пенсії з грудня 2014 року. Як передають "Новини Криму", такі дані озвучила нелегітимний віце-прем'єр "республіки" Лариса Опанасюк.

Читайте такожКримські підприємці висунули окупаційній владі ультиматумЗа її словами, на телефонну «гарячу лінію» нелегітимної Ради міністрів проступають численні скарги від кримчан на затримку зазначених соцвиплат. «Зокрема, мешканка Алушти скаржиться, що в грудні отримала інвалідність I групи, їй призначили пенсію, але з грудня 2014 року вона цю пенсію не отримує, а в Пенсійному фонді відмовляються виплачувати», - сказала Опанасюк.

Читайте такожТурбота Росії: кримські пенсіонери відвойовують пенсії милицями і загрозою "все підірвати"Більше того, додала вона, багато скарг, що спрямовані в ПФ анексованого Криму, залишаються без відповіді або розглядаються із запізненням.