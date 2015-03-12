У меморандумі з МВФ йдеться про підвищення пенсійного віку тільки для спецпенсіонерів - міністр

Йдеться тільки про наведення порядку в системі нарахування пенсій для спецпенсіонерів.

Про це зазначив Міністр соціальної політики Павло Розенко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Читайте такожМВФ прогнозує падіння економіки України на 5,5% за інфляції 27%«Йдеться про поетапне підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку та збільшення страхового стажу для осіб, які мають право на пільгову пенсію. Саме це було зафіксовано і у прийнятому парламентом законі. Ніяких несподіванок немає», – пояснив Розенко.

«Це не стосується тих, хто виходитиме на пенсію за віком», - наголосив він.