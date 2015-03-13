Скорочення пенсій працюючим пенсіонерам зачепить не всіх

Норма про скорочення пенсій працюючим пенсіонерам до 85% від обсягу пенсійних виплат, передбачена чинним пенсійним законодавством, не стосується інвалідів І і II груп, інвалідів війни III групи, учасників бойових дій, членів сімей військовослужбовців і учасників АТО, повідомив на брифінгу у Києві голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний.

«Працюючим пенсіонерам з числа інвалідів І і II груп, інвалідів війни III групи, учасників бойових дій, членів сімей військовослужбовців і пенсіонерів, яким пенсія нарахована згідно із законом «Про пенсійне забезпечення громадян, звільнених з військової служби, і ряду інших осіб», пенсії виплачуються в повному обсязі незалежно від розміру», - запевнив Зарудний.

Крім того, він повідомив, що норма про скорочення пенсії працюючому пенсіонерові не торкнеться пенсіонерів, чиї пенсії не перевищують півтора прожиткових мінімуми, а саме - 1423,5 грн.

«Ті пенсії, які призначені у розмірі 1423,5 грн, виплачуються у повному обсязі», - сказав голова ПФУ. При цьому він додав, що пенсії, які по факту перевищують 1423,5 грн, будуть урізані у випадку, якщо пенсіонер продовжує працювати. Проте після урізування пенсія має бути не менше встановленого мінімуму у 1423,5 грн.

Зарудний також повідомив, що на даний момент на обліку перебувають 2,6 млн працюючих пенсіонерів, що становить 22% загальної чисельності пенсіонерів. При цьому середній розмір їх пенсії становить 1759,26 грн.

Голова ПФУ нагадав, що повне припинення виплати пенсій стосується пенсіонерів на так званих спеціальних посадах – народних депутатів, прокурорів. Проте якщо такий пенсіонер ухвалить рішення піти на пенсію і припинити трудову діяльність, то пенсія йому буде відновлена в повному обсязі. «Пенсіонер (на спеціальній посаді – УНІАН) має право вибору: працювати на спецпосаді і одержувати зарплату або звільнитися з посади і одержувати пенсію», - пояснив Зарудний і одразу ж додав, що ця норма не стосується знову ж таки інвалідів І і II груп, інвалідів війни III групи, учасників бойових дій, членів сімей військовослужбовців і учасників АТО. «Усі вони на будь-якій роботі одержуватимуть пенсію в повному обсязі», - запевнив голова Пенсійного фонду.

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Як повідомляв УНІАН, 2 березня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України про пенсійне забезпечення. Закон не підвищує загальний пенсійний вік, не збільшує стаж для працівників шкідливих виробництв, але передбачає підвищення страхового стажу один раз на п'ять років.

Цим самим законом вводиться обмеження пенсійних виплат працюючим пенсіонерам, проте дана норма поки є тимчасовою – діятиме до 1 січня 2016 року.