Лікарі та вчителі з 25-річним стажем можуть вийти на пенсію, коли забажають - ПФ

Тому лікарі та вчителі з 25-річним стажем можуть вийти на пенсію будь-якої миті, повідомив під час брифінгу голова Пенсійного фонду України Олексій Зарудний.

«Умови призначення пенсій за вислугу років у частині тривалості раніше набутого спеціального стажу залишаються незмінними. - Приміром, лікарі, вчителі, які на 1 квітня 2015 року відпрацювали 25 років, можуть у будь-який момент після звільнення з роботи скористатися правом і призначити пенсію за вислугою років», - сказав Зарудний.

Читайте такожЛуценко: Без змін до пенсійного законодавства долар був би по 150Як повідомляв УНІАН, 2 березня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України про пенсійне забезпечення. Закон не підвищує загальний пенсійний вік, не підвищує стаж для працівників шкідливих виробництв. Водночас, закон обмежує пенсійні виплати працюючим пенсіонерам до 85%. Проте ця норма є поки тимчасовою – терміном дії до 1 січня 2016 року.