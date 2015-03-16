Годину запитань до уряду в п'ятницю присвятять тарифам і соцзахисту

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман зазначає, що у п'ятницю, 20 березня, в ході Години запитань до уряду буде розглянуто питання тарифів та соціального захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради.

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"У п'ятницю буде розглянуто, зокрема, питання тарифів, соціального захисту та інші ініціативи народних депутатів із розгляду питань Мінпаливенерго", - сказав спікер.