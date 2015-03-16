Годину запитань до уряду в п'ятницю присвятять тарифам і соцзахисту

13:43, 16 березня 2015
Соцполітика
512

20 березня в Раді буде розглянуто питання тарифів, соціального захисту та інші ініціативи депутатів із розгляду питань Мінпаливенерго.

Газ для украинцев снова подорожает / Фото УНИАН

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман зазначає, що у п'ятницю, 20 березня, в ході Години запитань до уряду буде розглянуто питання тарифів та соціального захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради.

Читайте такожГаз для населення в Україні з 1 квітня дорожчає на 280%

"У п'ятницю буде розглянуто, зокрема, питання тарифів, соціального захисту та інші ініціативи народних депутатів із розгляду питань Мінпаливенерго", - сказав спікер.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter