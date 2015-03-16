Кабмін обмежив зарплати працівникам обласних і районних адміністрацій

Кабінет міністрів України обмежив фонд заробітної плати працівників обласних і районних державних адміністрацій до кінця 2015 року сумою в 1,94 млрд грн, говориться в постанові Кабміну, опублікованій на урядовому веб-порталі.

При цьому, згідно з постановою, обсяг фінансування обласних держадміністрацій обмежується 537,6 млн. грн, районних – 1,4 млрд грн. У розрізі обладміністрацій найбільший зарплатний фонд надано Донецькій (34,8 млн. грн), Дніпропетровській (32,8 млн. грн), Харківській (29,4 млн. грн), Одеській (26,2 млн. грн) і Львівській (26,2 млн. грн) областям.

При цьому із загального обсягу асигнувань для районних адміністрацій найбільші суми виділено Вінницькій (86,7 млн. грн), Київській (79,2 млн. грн), Одеській (76 млн. грн), Львівській (64,9 млн. грн) і Дніпропетровській (62,6 млн. грн) областям.

Раніше Кабінет міністрів України в рамках скорочення державних витрат і скорочення зарплат чиновників обмежив розмір заробітної плати чиновників вищого рангу розмірами посадових окладів.

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При цьому, згідно з податковим і бюджетним законодавством, в Україні введено режим обмежень зарплати для держслужбовців у розмірі 7 мінімальних зарплат, а у разі скорочення чисельності чиновників без зміни фонду оплати праці – до 10 мінімальних зарплат. Розмір мінімальної зарплати, згідно із законом про держбюджет на 2015 рік, становить 1218 грн.

Крім того, згідно з планами уряду, в 2015 році кількість чиновників буде скорочена на 20%. Йдеться про скорочення близько 50 тисяч чоловік.