Прокуратуру закликають перевірити закупівлю ліків за попередньої влади

Радник президента України, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець закликає органи прокуратури здійснити перевірку операцій щодо закупівлі ліків за кошти державного бюджету за часів минулої влади на предмет корупційної складової.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це вона заявила під час прямого радіоефіру, коментуючи законопроекти №2150 та №2151 щодо змін до законодавства, які дозволять передати функцію закупівлі лікарських засобів та медичних виробів від Міністерства охорони здоров’я до спеціалізованих міжнародних організацій.

За словами Богомолець, ухвалення даних законопроектів дозволить унеможливити корупцію при закупівлях та здешевити їх вартість. "Ліки будуть закуповуватися в міжнародній упаковці – це економія 15% вартості. Ще 15% – це обсяги закупівель у міжнародних організацій. Ще 7% – ми прибираємо ПДВ плюс додатковий імпортний збір. Без корупційної складової ми отримуємо економію 42%. Це 348 мільйонів гривень. На ці гроші, як прорахували пацієнтські організації, можна пролікувати 21 тисячу ВІЛ-інфікованих, купити 1 455 000 вакцин для немовлят, купити протитуберкульозні препарати для 15 355 або пролікувати 840 пацієнтів з вірусним гепатитом. Також він прибирає від годівниць ті рильця, які там годувалися", – зазначила Богомолець.

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Радник президента додала, що дані законопроекти, на жаль, стосуються лише закупівель, що здійснювалися централізовано через МОЗ, і не впливають на кошти в сумі понад 1,7 млрд грн, що надійшли як дотації для місцевих бюджетів.

Богомолець зауважила, що при здійсненні закупівель ліків перевага має віддаватися вітчизняному виробнику.

Голосування за відповідні законопроекти відбудеться у парламенті у четвер, 19 березня.