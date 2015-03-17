Відсьогодні скорочують пенсії працюючим пенсіонерам і скасовують спецпенсії

В Україні набув чинності ухвалений парламентом і підписаний президентом урядовий закон про внесення змін до пенсійного законодавства, що передбачає скорочення пенсій працюючим пенсіонерам, тимчасове скасування виплати пенсій працівникам, які обіймають спеціальні посади, а також зміну умов виходу на пенсію для громадян, які мають право на так звану «пільгову» пенсію. Закон опубліковано в урядовій пресі.

Під дію документу підпадають усі пенсіонери, крім інвалідів I і II груп, інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників АТО, членів сімей військовослужбовців.

Згідно із законом, урізання пенсій працюючим пенсіонерам до 85% нарахованого обсягу виплат торкнеться всіх працюючих пенсіонерів, чиї пенсії перевищують півтора розміри мінімальної зарплати (1218 грн). Водночас, у разі, якщо пенсіонер звільниться з роботи, розмір пенсії відновлюється і виплачується у повному обсязі.

Скасування виплати пенсій, відповідно до закону, є тимчасовим заходом і діятиме до 31 грудня 2015 року. Воно стосується працюючих пенсіонерів, які обіймають спеціальні посади - прокурорів, суддів, народних депутатів. У разі, якщо такі пенсіонери приймуть рішення звільнитися з займаних посад, пенсійні виплати будуть відновлені в повному обсязі. Водночас, розмір пенсій за нормами закону, обмежено 10 розмірами мінімальних зарплат.

Щодо пільгових пенсій закон передбачає, що право на пільгову пенсію мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, роботах у шкідливих і особливо шкідливих умовах, які досягли 50 років (чоловіки) і 45 років (жінки), мають стаж роботи 25 років (чоловіки) і не менше 20 років (жінки).

Читайте такожКабмін обмежив зарплати працівникам обласних і районних адміністрацій

Водночас, згідно із законом, пільговий стаж для жінок підвищуватиметься на 6 місяців щороку. Таким чином, до 1 квітня 2024 року пільговий стаж для призначення пенсії буде підвищено до 25 років.

Також на пільгову пенсію мають право працівники, зайняті повний робочий день на роботах у шкідливих і важких умовах. Перелік таких професій визначає Кабінет міністрів. Вік виходу на пенсію для таких працівників становить 55 років, а стаж - 30 років (чоловіки) і 25 років (жінки).

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила поправки до закону про пенсійне забезпечення 2 березня. Як повідомляв голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний, згідно з чинним законодавством правила нарахування пенсій за вислугу років працівникам зі спеціальним стажем залишилися незмінними, незважаючи на ухвалені парламентом зміни до пенсійного законодавства. І тому, за словами Зарудного, наприклад, лікарі та вчителі з 25-річним стажем можуть вийти на пенсію в будь-який момент.