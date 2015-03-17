Пенсійний фонд знизив середній показник зарплати на 880 гривень

Середній показник заробітної плати на одного застрахованого працівника в Україні за січень становив 3120 грн, що на 880 грн менше середнього показника зарплати у грудні 2014 року, повідомили УНІАН у Пенсійному фонді України.

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«Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) у середньому на одного застрахованого працівника у розмірі 3119 грн 4 коп., - йдеться в повідомленні. - Цей показник буде використано при визначенні коефіцієнта зарплати в процесі призначення пенсій».

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держслужби статистики, середня зарплата в Україні у грудні зросла на 21% до 4 тис. грн проти показника середньої зарплати в листопаді на рівні 3,2 тис. грн.