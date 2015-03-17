Українцям обіцяють захищати права споживачів за євростандартами

Кабінет міністрів України планує до 2017 року привести захист прав споживачів до норм Європейського Союзу, включаючи боротьбу з дискримінаційною ціновою політикою, забезпечення доступу до повної інформації про товар, а також недопущення несправедливих практик бізнесу щодо споживачів.

Відповідне положення закріплено в плані імплементації актів законодавства Європейського Союзу, опублікованому на сайті Мінекономрозвитку.

Також уряд планує забезпечити справедливі умови споживчого договору для всіх учасників ринку, затвердити права споживачів при купівлі товарів на відстані, а також при укладанні кредитної угоди.

Крім того, Кабмін має намір забезпечити вищий рівень захисту прав споживачів при купівлі товарів, функціональність яких не відповідає їх зовнішньому вигляду, що може становити небезпеку для життя і здоров'я споживачів.

Як повідомляв УНІАН, уряд своїм розпорядженням від 4 березня схвалив плани імплементації деяких актів законодавства ЄС, які були розроблені Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Зокрема, йдеться про плани з впровадження в правове поле України положень 35 актів законодавства ЄС у сферах, визначених Угодою про асоціацію.

До цього списку включено законодавчі акти, що стосуються усунення бар'єрів у торгівлі, державних закупівель, інтелектуальної власності, навколишнього середовища, корпоративного управління та бухгалтерського обліку, а також захисту прав споживачів.