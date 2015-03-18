МВФ прогнозує зростання доходів Пенсійного фонду до 2020 року на третину
За даними МВФ, у 2015 році доходи Пенсійного фонду становитимуть 252 млрд грн., що дещо менше (на 1,4 млрд грн) запланованого урядом обсягу доходів ПФУ
Основний кредитор України Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання доходів бюджету Пенсійного фонду країни до 2020 року на 37% - до 396,4 млрд грн на тлі прогнозного зростання економіки країни, говориться в матеріалах Фонду, розміщених на сайті організації.
За даними МВФ, у 2015 році доходи Пенсійного фонду становитимуть 252 млрд грн., що дещо менше (на 1,4 млрд грн) запланованого урядом обсягу доходів ПФУ. Водночас, з 2016 по 2020 рік середнє щорічне зростання доходів ПФУ становитиме близько 30 млрд грн.
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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2015 рік з обсягом загальних доходів 234,4 млрд грн і дефіцитом, який покриватиметься безпосередньо з держбюджету, в 19 млрд грн. При цьому бюджет розрахований з урахуванням збільшення загальнодержавного фонду заробітних плат на 5,6% та індексації мінімальних пенсій і прожиткового мінімуму з 1 грудня поточного року.
В Україні налічується близько 13,5 млн. пенсіонерів. У середині березня в Україні набув чинності закон про скорочення пенсій працюючим пенсіонерам, чиї пенсії перевищують 1453 грн, на 15%, а також про тимчасове скасування спецпенсій для пенсіонерів, які обіймають так звані спеціальні державні посади.