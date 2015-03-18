МВФ прогнозує зростання доходів Пенсійного фонду до 2020 року на третину

Основний кредитор України Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання доходів бюджету Пенсійного фонду країни до 2020 року на 37% - до 396,4 млрд грн на тлі прогнозного зростання економіки країни, говориться в матеріалах Фонду, розміщених на сайті організації.

За даними МВФ, у 2015 році доходи Пенсійного фонду становитимуть 252 млрд грн., що дещо менше (на 1,4 млрд грн) запланованого урядом обсягу доходів ПФУ. Водночас, з 2016 по 2020 рік середнє щорічне зростання доходів ПФУ становитиме близько 30 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2015 рік з обсягом загальних доходів 234,4 млрд грн і дефіцитом, який покриватиметься безпосередньо з держбюджету, в 19 млрд грн. При цьому бюджет розрахований з урахуванням збільшення загальнодержавного фонду заробітних плат на 5,6% та індексації мінімальних пенсій і прожиткового мінімуму з 1 грудня поточного року.

В Україні налічується близько 13,5 млн. пенсіонерів. У середині березня в Україні набув чинності закон про скорочення пенсій працюючим пенсіонерам, чиї пенсії перевищують 1453 грн, на 15%, а також про тимчасове скасування спецпенсій для пенсіонерів, які обіймають так звані спеціальні державні посади.