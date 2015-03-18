В Україні можуть знизитися ціни на ліки - Кабмін скасував перереєстрацію

Кабінет міністрів України прийняв постанову, що спрощує реєстрацію низки медичних препаратів, серед яких ліки для боротьби з ВІЛ-інфекцією і туберкульозом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання уряду повідомив журналістам міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі.

"Прийняли... спрощену реєстрацію препаратів від ВІЛ-інфекції, туберкульозу тощо", - сказав Квіташвілі.

Раніше міністр повідомляв, що систему реєстрації лікарських засобів в Україні буде спрощено.

За його словами, МОЗ підготувало низку постанов, що дає змогу закуповувати ліки за спрощеними схемами.

«Буде ліквідовано 5-річну перереєстрацію лікарських препаратів, зареєстрованих у країнах Євросоюзу, Австралії, Америці. Ми спрощуємо систему реєстрації. Це була ініціатива фармбізнесу і ми пішли назустріч», - сказав Квіташвілі.

Він також зазначив, що в МОЗ вирішили відійти від цінорегулювання.

«Ми запровадимо нову систему - більш гнучку і більш ліберальну, яка дасть можливість закуповувати медичним установам необхідні ліки за спрощеними схемами», - зазначив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров'я України у жовтні 2014 року запропонувало Кабінету міністрів спростити процедуру державної реєстрації лікарських засобів, зареєстрованих у Євросоюзі.

Відповідний проект постанови Кабміну «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів» було опубліковано на сайті МОЗ для громадського обговорення.

Зокрема, міністерство запропонувало ввести спрощений порядок проведення експертизи реєстраційних матеріалів під час проведення державної реєстрації оригінальних ліків, зареєстрованих Європейським агентством з лікарських засобів.

Також МОЗ пропонувало ввести спрощений порядок держреєстрації лікарських засобів, призначених виключно для лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІД, вірусних гепатитів, онкологічних та рідкісних захворювань, зареєстрованих компетентним органом США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади або Європейського Союзу.

Крім того, у пояснювальній записці йшлося, що сьогодні в Україні після гармонізації процедури державної реєстрації лікарських засобів та введення обов'язкового підтвердження умов виробництва вимогам належної виробничої практики необхідність проведення перереєстрації втрачає сенс. Тому запропоновано внести відповідні зміни в порядок, яким передбачено можливість застосування лікарських засобів в Україні протягом необмеженого строку від дня їх державної перереєстрації.

У міністерстві вважають, що прийняття проекту постанови дозволить збільшити кількість оригінальних ліків, зареєстрованих у Євросоюзі, зменшить кількість заявок на державну перереєстрацію лікарських засобів, а також покращить забезпечення лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами, у тому числі для лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІД, вірусних гепатитів, онкологічних і рідкісних захворювань.