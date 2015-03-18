Безробіття в Україні у лютому збереглося на рівні 2%

За інформацією Держстату, кількість безробітних у країні протягом лютого скоротилася всього на 1 тис.осіб - до 523,4 тис. Водночас, кількість безробітних, які отримують допомогу, зросла на 5 тис. осіб - до 421,6 тис.

При цьому середній розмір допомоги з безробіття у лютому скоротився порівняно з січнем на 42 грн - до 1206 грн.

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Конкурс на одне вакантне місце в лютому становив 12 осіб на одне вільне робоче місце.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Держстату, рівень безробіття в Україні в січні зріс до 2% з 1,9% станом на початок 2015 року.

Згідно з повідомленням, в абсолютних цифрах кількість безробітних в Україні в січні становила 525 тис. осіб, з яких 415 тис. отримують допомогу з безробіття. При цьому середній розмір допомоги порівняно з початком року зріс на 20 грн - до 1252 грн. Конкурс на одне вакантне місце знизився до 13 осіб проти 15 осіб станом на 1 січня 2015 року.

Раніше міністр соціальної політики України Павло Розенко ініціював звільнення голови Державного центру зайнятості України Юрія Харченка за незадовільну роботу, в тому числі з працевлаштування вимушених переселенців.

У лютому Верховна Рада України підтримала в першому читанні проект Закону про зміни термінів і виплат допомоги з безробіття. Згідно з документом, допомога з безробіття має виплачуватися двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.