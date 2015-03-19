Мінсоцполітики планує до травня розробити законопроект про накопичувальну пенсійну систему

Міністерство соціальної політики України має намір до травня внести на розгляд Верховної Ради проект закону про формування накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні, повідомив на брифінгу у Києві міністр соціальної політики України Павло Розенко.

«Думаю, що до середини або до кінця квітня цей законопроект вже буде внесено», - сказав Розенко.

Раніше міністр відзначав, що накопичувальна пенсійна система має запрацювати в експериментальному режимі з січня 2016 року. Причому на початковому етапі за допомогою такого експерименту планується залучити на персональні рахунки громадян, як мінімум, 1 млрд грн. Розенко звертав увагу, що кошти на пенсійних рахунках - так звані «довгі» гроші - будуть вкладені в цінні папери, в тому числі державні. І в основу реформи накопичувальної пенсійної системи буде покладено досвід західних країн, особливо Польщі, де накопичувальна індивідуальна система пенсійного забезпечення була введена наприкінці 90-х років.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2015 рік з обсягом загальних доходів у розмірі 234,4 млрд грн і дефіцитом, який буде покриватися безпосередньо з держбюджету, у 19 млрд грн.

В Україні налічується близько 13,5 млн пенсіонерів. У середині березня в Україні набрав чинності закон про скорочення пенсій працюючим пенсіонерам, чиї пенсії перевищують 1453 грн, на 15%, а також про тимчасове скасування спецпенсій для пенсіонерів, які обіймають так звані спеціальні державні посади.