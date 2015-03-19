Розенко порахував, скільки українських сімей зможе отримати субсидії

Кількість сімей, які отримають право на одержання державних субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за новими правилами, становитиме 3,5-4 млн проти нинішнього показника в 1,1-1,2 млн сімей, повідомив журналістам міністр соціальної політики України Павло Розенко.

«За оцінками, які були нам надані, це 3,5-4 млн сімей», - сказав міністр.

Він нагадав, що нові правила надання субсидій в Україні почнуть працювати вже з травня 2015 року, а загальний обсяг асигнувань, які виділено урядом з бюджету на надання субсидій, становить безпрецедентну для країни суму в 25 млрд грн.

«Нова система субсидій почне працювати з травня 2015 року, - сказав міністр. – Зараз нам потрібен час, щоб донести ідеологію нової системи до людей, а також підготувати місцеві органи влади до реалізації нових правил, тому що саме місцеві органи влади будуть відповідальними за те, наскільки якісно й швидко оформлятимуться субсидії».

Міністр звернув увагу, що нова система надання субсидій передбачає кілька основних пунктів. Перший пункт – спрощений вид заяви на субсидію й декларації до неї. «Сьогодні маємо 4 сторінки заяви й 5 сторінок декларації. Після реформування системи субсидій буде одна сторінка заяви й одна сторінка декларації. Все. Права вимагати додаткових довідок і документів для оформлення субсидій не буде ні в кого», - сказав міністр. При цьому він додав, що ці декларації будуть потрібні не для того, щоб оцінити майновий стан громадян, а для того, щоб побачити реальний дохід сім'ї. «Майнові критерії, які раніше використовувалися для розрахунку субсидій, скасовуються. Враховуватимуться реальні доходи», - сказав міністр.

Також, за словами міністра, субсидії оформлятимуться на 12 місяців із автоматичним продовженням терміну дії субсидії. «Особливо хочу підкреслити: ті, хто сьогодні оформив субсидії, хто вже отримує субсидії, їм не треба буде повторно звертатися в органи соцзахисту. Ми автоматично переоформимо субсидії на 12 місяців».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України виділив 24,5 млрд грн на нову систему субсидій з оплати послуг житлово-комунального господарства, яка покликана компенсувати підвищення тарифів, що відбудеться з 1 квітня.

Єдиним критерієм отримання субсидії стане дохід сім'ї, причому органи соціальної служби довірятимуть людям і сприйматимуть подані ними дані як достовірні. Водночас, у разі недостовірних даних, діятиме система штрафів, яка передбачатиме, зокрема, дворазове повернення отриманої субсидії в разі виявлення недостовірності даних і шахрайства.

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), із 1 квітня 2015 року підвищила тарифи на електроенергію для населення в середньому на 19% і в 3,5 раза до березня 2017 року. Крім того, в рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, із 1 квітня 2015 року підвищується тариф на тепло для населення на 72% - до 537,2 грн за Гкал. Також у рамках виконання Меморандуму з МВФ підвищується з 1 квітня цього року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 раза – до 3 600 грн за тисячу кубометрів.

18 березня начальник управління економіки систем життєзабезпечення Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ (Мінрегіон) Наталія Хоцяновська повідомила, що тарифи на централізоване постачання гарячої води для населення з 1 квітня 2015 року зростуть на 55-57%, а на опалення в середньому на 73%.

Тарифи на централізоване постачання холодної води в Україні можуть зрости на 25% через зростання тарифу на електроенергію.