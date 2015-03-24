Держдума РФ пропонує позбавити пенсіонерів-емігрантів російських пенсій

Російські пенсіонери, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, можуть позбутися виплат, пишуть "Известия" з посиланням на відповідний законопроект, розроблений депутатами Держдуми.

Як розповів «Известиям» член Вищої ради ЛДПР, заступник голови комітету Держдуми з науки Михайло Дегтярьов, документ передбачає припинення виплати пенсій для громадян Росії у випадку, якщо вони протягом останніх 12 місяців понад 183 днів пробули за кордоном. Якщо людина повернеться в Росію і пробуде більше півроку, пенсійні виплати йому відновлюються. Припинення виплат передбачено і для пенсіонерів, які змінили громадянство або отримали друге.

Читайте такожТурбота Росії: багато кримчан-інвалідів не отримують пенсію з грудня 2014 року"В Росії працюючи люди із страхових внесків фінансують пенсіонерів, - зазначає Михайло Дегтярьов. - Незрозуміло, чому росіяни повинні продовжувати виплачувати пенсію тим, хто вирішив емігрувати. Виходить, що ми фінансово підтримуємо закордонні економіки, відправляємо гроші, на які купуються товари за кордоном, замість того щоб підняти пенсії нашим пенсіонерам".

За статистикою Пенсійного фонду Росії, в 2014 році 265,2 тис. російських пенсіонерів, які проживають за кордоном, отримали 31,4 млрд рублів. Найбільше таких людей проживає в Німеччині (96,9 тис. осіб), на другому місці - Ізраїль (40,5 тис.), на третьому - Латвія (21,5 тис.). Замикають п'ятірку лідерів країн, привабливих для російських пенсіонерів, США (20,3 тис.) і Білорусія 18,2 тис.). Всього ж Пенсійний фонд здійснював пенсійні виплати у 121 країну світу. Приблизно половина «іноземців» (115 тис.) отримує російську пенсію на свої закордонні рахунки (їм було перераховано у минулому році 11,3 млрд рублів), інші воліють отримувати її на карти російських банків (20,1 млрд рублів).

В ПФР не стали коментувати ініціативу, зазначивши, що фонд виконує чинне пенсійне законодавство.

Читайте такожЯценюк закликав Захід допомогти Україні закрити кордони з РФНа початку березня Мінпраці оголосило про розробку законопроекту про скасування пенсійних виплат працюючим пенсіонерам. Чиновники підрахували, що ця міра дозволяє заощадити 17 млрд рублів в 2016 році, 20 млрд - у 2017-му і ще 25 млрд в 2018-му (всього - 62 млрд рублів). За підрахунками Мінпраці, нововведення торкнеться 220 тис. росіян.