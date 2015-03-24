Яценюк обіцяє не затримувати соціальні виплати

Уряд України збереже динаміку виплат соціальних платежів громадянам України і не допустить будь-яких затримок із соціальними виплатами, заявив у ході селекторної наради в Кабінеті міністрів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Затримки соціальних платежів не було і не буде», - сказав Яценюк.

Він наголосив, що за рахунок коштів, які Україна отримала по лінії ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду, в уряду є кошти на виплату зовнішніх боргів.

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У цьому зв'язку власні доходи бюджету уряд може спрямувати на реалізацію власних потреб, включаючи соціальні витрати та витрати на армію.

«25 млрд дол., які Україна отримала як кредит МВФ, вони не йдуть на соціальні виплати та фінансування оборони. Вони йдуть частково на виплату зовнішніх боргів, а частково - на поповнення золотовалютних резервів Національного банку. Оскільки гроші на зовнішні борги є, то ті доходи, які ми отримаємо до бюджету, ми спрямуємо не на борги, а на фінансування армії, на виплату зарплати, пенсій, соціальні платежі», - наголосив Яценюк.

Він нагадав, що через війну країна втратила чверть економіки, закрито сотні підприємств, але при цьому в економіку вдалося зібрати кошти.

«Рік тому на єдиному казначейському рахунку у нас було 108 тис. грн. Сьогодні вранці на казначейському рахунку країни - 15,5 млрд грн, - сказав глава уряду. - У цілому така вийшла дивовижна позитивна статистика. Незважаючи на те, що було відсторонено все керівництво Державної фіскальної служби, у нас доходи бюджету в цілому збільшилися на 8 млрд грн - це плюс 15%. З акцизу - плюс 43%. Митниця дала додатково плюс 30%».

Яценюк також зазначив, що країна пройшла перший етап бюджетної децентралізації. «Місцевим бюджетам за січень-лютий додатково прийшло 13 млрд грн, що на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року», - сказав Яценюк, зазначивши, що завдяки реальній боротьбі з корупцією та детінізацією економіки фінансовий результат буде ще кращий.