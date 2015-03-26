Борги із зарплати в Україні за місяць зросли на 110 мільйонів гривень

Заборгованість із заробітної плати в Україні у лютому зросла на 110 млн грн - до 1,57 млрд грн, говориться в повідомленні Державної служби статистики України.

Близько 70% заборгованості, згідно з повідомленням, сформували економічно активні підприємства, які працюють переважно в промисловості. Загальний обсяг заборгованості промислових підприємств становить 1,05 млрд грн, з яких 602 млн грн - заборгованість переробних підприємств, 355 млн грн - заборгованість видобувних підприємств.

Також значний обсяг заборгованості сформовано у сфері транспорту, поштової та кур'єрської служби (224 млн грн) і у сфері науково-технічної діяльності (114 млн грн). Найменший обсяг заборгованості зафіксовано у сфері освіти - 2,8 млн грн.

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У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості зафіксовано в Донецькій (396 млн грн), Харківській (142,5 млн грн), Київської (137 млн грн) і Луганській області (131 млн грн).

Як повідомляв УНІАН, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в січні скоротилася на 1 млрд грн, або на 40%, і на 1 лютого становила 1,46 млрд грн проти 2430 млн грн станом на початок року.