Кількість офіційних безробітних в Росії перевищила мільйон

Кількість зареєстрованих безробітних у Росії перевищила 1 млн осіб.

Про це повідомив журналістам глава Мінпраці РФ Максим Топілін в кулуарах Всеросійського форуму соціальних працівників, передає ТАСС.

За його словами, на 18 березня безробітних в РФ було 1 млн 145 осіб. "Це невелике зростання, але ми перевалили за мільйон. Це, звичайно, не тішить", - сказав міністр.

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У Мінпраці РФ поки не бачать серйозних негативних тенденцій на російському ринку праці і вважають, що кризові явища будуть точковими, зазначив міністр.

"Ми поки не бачимо якихось серйозних змін, буде точкова (криза) безумовно", - сказав міністр.

Найбільше, за його словами, можуть постраждати такі галузі, як автопром, вагонобудування.

"Це такі точкові речі, які пов'язані як з кризою, так і з загальними проблемами інвестицій, закупівель, попиту, курсу, - пояснив Топілін. - Це такі речі, які залежать від різних факторів кон'юнктури".

Якісь галузі та, відповідно, регіони, за прогнозами Топіліна, навпаки, "будуть нормально жити".