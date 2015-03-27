Кабмін дозволив бездомним ставати на квартирний облік

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

Як підкреслили в міністерстві, раніше таку довідку видавали лише підприємства, що обслуговують житловий фонд, а тому для бездомних, які реєструються за юридичною адресою притулків, отримати такий документ було неможливо.

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Для усунення неузгодженостей та забезпечення права бездомних на отримання соціального житла міністерство розробило зміни до Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік.

«Зміни передбачають, що при подачі пакета документів на квартирний облік замість довідки про місце проживання та склад сім'ї громадянин без певного місця проживання подає довідку про прийняття на обслуговування в установу для бездомних та довідку про реєстрацію місця проживання у відповідності з затвердженими формами», - підкреслили в Мінсоцполітики.