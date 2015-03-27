Розенко: Пенсійний фонд - банкрут з дефіцитом 80 мільярдів

Пенсійний фонд України не має достатнього обсягу фінансування для виплати пенсій на існуючому рівні, й для забезпечення всіх зобов'язань перед пенсіонерами необхідно близько 80 млрд грн, сказав міністр соціальної політики України Павло Розенко в ефірі Першого національного, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

«Для виплати пенсій в існуючих розмірах сьогодні, Пенсійному фонду не вистачає близько 80 млрд грн. Якщо говорити прямо, він (Пенсійний фонд - УНІАН) - банкрут, і без допомоги держави цієї фінансової установи просто не існувало б», - цитує міністра прес-служба Міністерства.

Водночас, як зазначають у Мінсоцполітики, Розенко підкреслив, що завдяки принциповій політиці керівництва країни й групи переговірників із ключовим кредитором Міжнародним валютним фондом, Україні вдалося відійти від вимоги МВФ про підвищення пенсійного віку для стабілізації бюджету Пенсійного фонду. «Переговори з МВФ були дуже важкими, і в першому варіанті меморандуму МВФ вимагав підвищити пенсійний вік до 65 років. Але завдяки нашій спільній позиції від цієї ключової вимоги вдалося відійти, - зазначив Розенко. - Однак чи доведеться знову повертатися до питання підвищення пенсійного віку - залежить від того, наскільки швидко ми зможемо вивести зарплати з тіні, наскільки швидко економіка дасть ресурс. 200 млрд грн щорічно виплачується в тіньовому секторі, й з них не сплачуються ніякі внески. А на сьогодні - це основний ресурс Пенсійного фонду».

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2015 рікіз обсягом загальних доходів 234,4 млрд грн і дефіцитом, який буде безпосередньо покриватися з держбюджету, в 19 млрд грн. При цьому бюджет розрахований з урахуванням збільшення загальнодержавного фонду заробітних плат на 5,6% та індексації мінімальних пенсій і прожиткового мінімуму з 1 грудня цього року.

В Україні налічується близько 13,5 млн пенсіонерів. У середині березня в Україні набув чинності закон про скорочення пенсій працюючим пенсіонерам, чиї пенсії перевищують 1453 грн, на 15%, а також про тимчасове скасування спецпенсій для пенсіонерів, які займають так звані спеціальні державні посади.

Основний кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання доходів бюджету Пенсійного фонду країни до 2020 року на 37% - до 396,4 млрд грн на тлі прогнозного зростання економіки країни.