Кабміну пропонують відновити перевірки умов праці на всіх підприємствах

Державна служба з питань праці, створена на базі Державної інспекції з питань праці та Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки, ініціює відновлення перевірок підприємств на предмет дотримання норм трудового законодавства з другої половини 2015 року.

Про це повідомив на брифінгу в уряді очільник служби Роман Чернега.

«Ми пропонуватимемо уряду відновити перевірки, - сказав Чернега. - Зараз існує мораторій на такі перевірки, він діє до липня 2015 року. Але ми будемо наполягати на тому, щоб відновити перевірки».

На думку чиновника, такі заходи є необхідними, враховуючи загальну ситуацію в країні і прагнення уряду стабілізувати соціально-економічне становище в Україні. Однак, як підкреслив Чернега, остаточне рішення залежатиме безпосередньо від уряду.

«Все залежатиме від уряду», - зазначив чиновник, підкресливши, що перевірки доцільно проводити на всіх підприємствах, «не виділяючи якісь окремі галузі або сектори».

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Як повідомляв УНІАН, 15 вересня 2014 року Кабінет міністрів України у рамках оптимізації роботи органів державної влади реорганізував Державну службу з питань лікарських засобів, Держагентство з земельних ресурсів, а також Держінспекцію з питань праці та Держслужбу гірничого нагляду та промислової безпеки.