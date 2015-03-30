В Україні майже 2 мільйони безробітних

Рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці, за підсумками 2014 року становив 9,7%, повідомляє Державна служба статистики України. За даними МОП, на початок 2014 року рівень безробіття становив 9% загальної кількості економічно активного населення країни.

Як зазначається, оцінка за підсумками року не враховує інформації щодо АР Крим.

В абсолютних цифрах кількість безробітних у цілому по країні на кінець 2014 року становила 1,8 млн осіб.

У регіональному розрізі найвищий відсоток безробіття, за методологією МОП, зафіксовано у Житомирській області - 12,3% за підсумками 2014 року. Високі показники також продемонстрували Чернігівська область (12,1%), Тернопільська область (12%), Луганська область (11,8%), Полтавська область (11,8%), Рівненська область (11,7%) і Донецька область (11,3%). Найменший відсоток безробіття зафіксовано в Одеській області - 7% і в Києві - 7,2%.

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Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП), за підсумками 3-го кварталу 2014 року становив 9,3%, водночас як за підсумками 9 місяців 2013 року цей показник становив 7,7%.

За даними української статистики рівень безробіття в Україні за підсумками 2014 року становив 1,9% загальної кількості працездатного населення.