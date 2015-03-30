Японія виділить Україні $8,4 мільйона грантів

Як передає кореспондент УНІАН, про це в понеділок під час підписання угоди про надання гранту повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Шигекі Сумі.

«Це велика честь підписати угоду між Японією і Україною, згідно з якою Японія виділяє 8,4 млн доларів США. 4,2 млн доларів із цих коштів підуть Міністерству охорони здоров'я, а решту коштів планується розподілити між трьома міністерствами, а саме - Міністерством освіти, Міністерством аграрної політики і продовольства та Міністерством внутрішніх справ», - сказав Сумі.

За його словами, грантова допомога буде спрямована на підтримку України, перед якою сьогодні стоїть виклик збереження цілісності та безпеки країни під час «битви проти іноземного впливу». Посол також нагадав, що минулого року розмір допомоги Японії для боротьби з корупцією та на проведення чесних виборів в Україні становив 1,84 млрд дол.

За словами віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка, надана Японією фінансова допомога буде спрямована на підвищення матеріально-технічної бази не тільки в Луганській і Донецькій, а й в інших областях України.

«Ті гроші, які сьогодні надає уряд Японії для допомоги Україні, - це безповоротна грантова допомога, яка буде спрямована на закупівлю товарів японського виробництва. Це і медичне обладнання, й інструменти, і прилади, які допоможуть нашим комунальним підприємствам підвищити свою матеріально-технічну базу для того, щоб виконувати роботу з відновлення тих систем життєзабезпечення, які є не тільки в Донецькій і Луганській, а й у Харківській, Запорізькій та інших областях», - відзначив Зубко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Японія надала Україні грантові кошти загальним обсягом 810 тис. дол. на реалізацію дев'яти благодійних проектів з ремонту шкіл на сході країни та придбання медичного обладнання.

У січні цього року Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Шигекі Сумі повідомив, що уряд Японії має намір виділити Україні додатковий пакет фінансової допомоги обсягом 300 млн дол. для поповнення золотовалютних резервів Національного банку. Надані кошти будуть доповненням до 1,5 млрд дол. фінансової допомоги, виділеної України в 2014 році.

Крім того, за словами Сумі, Японія готова виділити ще 16,6 млн дол. як грант на реалізацію інфраструктурних проектів.