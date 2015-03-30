Агентство USAID виділить Україні $30 мільйонів на соцпрограми

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) має намір виділити Україні 30 млн дол. на реалізацію освітніх і соціальних програм, а також програм регіонального розвитку, особливо східних регіонів країни.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний меморандум про виділення коштів було підписано сьогодні в Києві між представниками USAID в Україні та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з меморандумом, кошти будуть виділені через американський венчурний фонд WNISEF строком на три роки. Основним фокусом програми стануть проекти навчання молодих фахівців, проекти сприяння розвитку експорту, проекти соціальної підтримки підприємництва, а також проекти надання допомоги найбільш вразливим верствам населення.

Як зазначив керівник місії USAID в Україні Джед Бартон, ці кошти в міру реалізації всієї програми дозволять вирішити економічні питання і сприятимуть розвитку приватного сектора країни.

У свою чергу, голова фонду WNISEF Ярослава Джонсон зазначила, що фонд вже реалізував понад 100 проектів у приватному секторі України на загальну суму більш як 160 млн дол. «Зараз фонд готовий надати консультаційну допомогу українським підприємствам, а також реалізовувати освітні програми, зокрема отримання ступеня MBA в іноземних вишах, - сказала Джонсон. - Крім того, ми плануємо надавати пільгові кредити підприємцям на створення нових робочих місць».

Резюмуючи результати зустрічі, міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус наголосив, що запропонована допомога є дуже важливою у справі перетворення країни, реформування системи управління. «Ми очікуємо, що завдяки таким програмам ми отримаємо фахівців для роботи в державних органах. Ми також отримаємо допомогу в орієнтуванні наших експортерів на нові ринки. Ми зможемо допомогти соціально відповідальним компаніям у створенні нових робочих місць, у першу чергу для тимчасово переміщених осіб», - сказав Абромавичус.

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Довідка УНІАН. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) - центральний орган державного управління Сполучених Штатів Америки у галузі надання допомоги за кордоном. Адміністратор агентства і його заступник призначаються президентом за згодою сенату і діють в координації з держсекретарем США. Основні напрямки роботи агентства включають підтримку торгівлі, сільського господарства, економічного зростання, охорони здоров'я, екстрену гуманітарну допомогу, сприяння у запобіганні конфліктів і підтримки демократії у більш ніж 100 країнах світу. USAID працює в Україні з 1992 року. Загальний портфель проектів, що реалізуються агентством, становить близько 1,7 млрд дол.